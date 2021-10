Da Lozano ad Osimhen, quando il gol fa morale. Koulibaly parla del mondiale ogni due anni

Le Nazionali per gli allenatori di club non sempre sono ben accetti, anzi, sono quasi una scocciatura. Nel caso di Spalletti le notizie sono confortanti in modo particolare oltre Oceano. Lozano con il Messico in due gare ha fatto un assist e la rete del 3-0 contro l’Honduras. Osimhen a segno nella gara in trasferta della Nigeria contro il Centro Africa Repubblica. Due gare con il Camerun per Anguissa, entrambe vinte contro il Mozambico. Infine Koulibaly, oggi in campo alle ore 15,00 contro la Namibia ma ha detto la sua sul mondiale ogni due anni: «Sarebbe una cosa positiva perché offrirebbe maggiori possibilità a tutti, squadre africane comprese».

Fonte: A. Giordano CdS