Barbara Bonansea (att. Juventus Women): “Dopo il 2019 c’è più visibilità da parte dell’Italia”

Domani c’è la seconda partita della fase a gironi della Women Champions della Juventus contro il Chelsea, per cercare di bissare il successo contro il Servette. In queste ore le parole dell’attaccante Barbara Bonansea. “Entrare nello Stadium per giocare a calcio è un sogno che si realizza. Papà è del Torino, sono anche cresciuta lì. Non mi sarei mai immaginata di giocare per la Juve, anzi, avevo visto che nasceva il settore giovanile bianconero ed ero un po’ invidiosa. Quando è nata la prima squadra sono subito stata chiamata, ho detto subito sì. Dopo il Mondiale 2019 c’è stata un’approvazione da parte dell’Italia che ci ha emozionato, al mio paese c’è stata una festa per il mio rientro ho pensato che qualcosa stesse cambiando. Ancora oggi veniamo chiamate ‘ragazze mondiali’».

Fonte: calcioonews24.com