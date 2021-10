Acquisto per le giovanili del Napoli: arriva un 2005 dal Legia Varsavia

Era stato visionato in estate e sembra aver convinto tutti. Lucio Ceci, giovane ala d’attacco classe 2005, è l’ultimo arrivato per le giovanili azzurre, un colpo di mercato in corso d’opera che rinforzerà l’Under 17 napoletana. Polacco ma con padre napoletano, Ceci è nato e cresciuto calcisticamente nel Legia Varsavia – avversario europeo del Napoli di Luciano Spalletti- ed era stato già inserito dal club polacco tra i calciatori a cui sottoporre un contratto professionistico nei prossimi mesi, a riprova del valore. Ceci ha già vestito la maglia delle nazionali giovanili italiane. Mattino.it