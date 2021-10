Questa notte il Messico ha sconfitto per 3-0 l’Honduras, sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. In gol Cordova nel primo tempo, mentre nella ripresa a segno Funes e il “napoletano” Lozano. Quest’ultimo con un tiro preciso piazza la palla nell’angolo del portiere ospite. A fine gara le parole dell’esterno azzurro.

CLICCA QUI

Lozano: “Gracias a todos por el apoyo Mexico vamos adelante que si se puede equipo”