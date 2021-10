Ventura doppio ex: “Banco di prova per il Toro che è una squadra che non fa giocare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gian Piero Ventura, allenatore.

“Juric? Lui fa dell’aggressione della grande condizione fisica l’aspetto prioritario. Evidentemente l’aspetto tecnico per lui è secondario, tanto è vero che se prendi un giocatore tecnico poi lo devi lavorare sotto l’aspetto dell’aggressività e della disponibilità. Ci sono pro e contro per tutte le cose. Ci sono allenatori che vogliono la palla giocata e altri che si concentrano sull’aggressività. Ma è l’Italia che è un po’ particolare rispetto alle altre nazioni.Napoli-Torino? Chiaramente parliamo di due esperienze per me completamente diverse. Guarderò la partita anche di persona se non in tv, la gara darà buone risposte anche se siamo ancora a inizio campionato. Il Napoli incontra una squadra molto aggressiva e che non fa giocare. Per il Torino sarà un altro grande banco di prova perché la crescita della squadra va verificata contro squadre dello spessore del Napoli. Partita indicativa sul futuro di queste due squadre, dagli obiettivi diversi ma entrambe con difficoltà nell’affrontare le caratteristiche delle singole squadre”.