Ventura: “Domenica sarà Osimhen contro Bremer, uno spettacolo nello spettacolo!”

Ventura ha parlato a Radio Marte:

“Osimhen? Dicevo dall’anno scorso che era un acquisto straordinario. Sarà bello vederlo contro Bremer, che al momento è uno dei migliori difensori della Serie A. Sarà uno spettacolo nello spettacolo. Allungo del Napoli? Una squadra che fa 7 vittorie consecutive la convinzione ce l’ha. Però la Coppa d’Africa andrà a incidere, ovviamente più punti avrà e meglio sarà. Purtroppo per loro però la coppa andrà a incidere perché porterà via 3-4 giocatori fondamentali. Non la trovo una cosa corretta ma queste sono le regole e bisogna saper accettare il calendario. Non vedo nel calendario un nemico del Napoli quanto piuttosto la perdita di giocatori fondamentali.

Se guardo le partite della Nazionale? Certo, faccio anche il tifo. Rabbia? Non voglio neanche più affrontare l’argomento, ho sbagliato ad accettare la panchina e ho pagato ma ero e sono tifoso della Nazionale. Mancini e la Federazione hanno fatto un lavoro straordinario, dopo l’Europeo andiamo a prenderci il Mondiale”.