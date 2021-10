Trauma contusivo per Ribery, a forte rischio per il Napoli

La Salernitana ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti, in vista della sfida di sabato in trasferta contro lo Spezia, fischio d’inizio ore 15,00. Dall’infermeria non arrivano buone notizie per Fabrizio Castori. L’attaccante Frank Ribery ha subito un trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Rischia uno stop dalle tre alle 6 settimane e potrebbe saltare tra la sfide il derby contro il Napoli del 31 Ottobre.

Fonte: ussalermitana1919.it