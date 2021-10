Stadio Maradona: la prima volta di Manfredi accanto a De Laurentiis

Al Maradona, probabilmente, parleranno del Maradona. E’ un “tema caldo”, come si dice in gergo e, nelle varie interviste, è già stato toccato. Ora potranno confrontarsi da vicino, perchè domenica allo stadio di Fuorigrotta, in tribuna d’onore, accanto al presidente De Laurentiis, ci sarà il neo Sindaco della città di Napoli, Gaetano Manfredi. Lo si legge sulle pagine di Tuttosport. Il patron azzurro è stato uno dei primi a complimentarsi con il Primo Cittadino partenopeo subito dopo la sua elezione attraverso un tweet: “Manfredi è una figura istituzionale di grande spessore e di assoluto prestigio. Ricordo solo, tra le tante esperienze, essere stato rettore dell’Università Federico II di Napoli e Ministro dell’Università e della Ricerca nel governo Conte II. Buon lavoro Manfredi, riporta Napoli al suo antico splendore”. Il neo sindaco, poi, ha raccontato di aver avuto già un confronto con ADL, mostrando la sua piena disponibilità per fare il massimo per la squadra.