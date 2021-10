SETTORE GIOVANILE – Il Napoli acquista il 2005 Ceci

Il mercato dura tutto l’anno, anche per i settori giovanili, compreso anche per il Napoli che ha piazzato un colpo importante per il suo vivaio. Si tratta del classe 2005 esterno d’attacco Junior Lucio Ceci proveniente dal Legia Varsavia. Il ragazzo è di origini italiane e pur di vestire la casacca azzurra ha rinunciato ad un contratto da professionista con la compagine polacca, avversario dei partenopei in Europa League. Ceci farà parte della squadra Under 17 allenata da mister Liguori.

Fonte: tuttocalciogiovanile.it