SERIE C FEMMINILE – Successo a Napoli per il Chieti

Il campionato di serie C femminile, mai come quest’anno incerto, visto il livello tecnico delle squadre, ha visto tra le altre vincenti anche una delle favorite il Chieti di mister Di Camillo. Le neroverdi vincono sul campo di Napoli dell’Indipendent con il punteggio di 1-2 grazie alle reti di Giulia Di Camillo su rigore, il raddoppio è di Martella. Per la padroni di casa no basta il gol dal dischetto di Galluccio.

Chieti femminile – Falcocchia, Di Camillo Giada, Martella, Cutillo, Di Camillo Giulia, Stivaletta, Carnevale, Esposito, D’Intino, Kokany, Giuliani All. Di Camillo Lello.

La Redazione