A Radio Marte, Salvatore Bagni, Campione D’Italia in Azzurro:

“Il Napoli percorre meno metri sul campo di gioco? Perché sono gli altri che devono correre molto, noi invece abbiamo bisogno di ragionare. Il gioco del Napoli è senza frenesia. Non devono andare a 200 all’ora. Se sei messo bene in campo, e hai l’idea di essere preciso, non c’è bisogno di essere veloci. Basta avere un ritmo adeguato alle proprie caratteristiche. In Spagna giocano i giovanissimi? Fabian Ruiz ha avuto troppe pause. Adesso ci sono questi ragazzini. Che nel meraviglioso gruppo della Spagna ci stanno benissimo. Come ci starebbe benissimo Fabian Ruiz. Nel tempo, per i Mondiali, deve riconquistarsi un posto con la Spagna. Gavi? Ha qualità nel possesso palla. Ma anche nei recuperi, non si tira indietro”.