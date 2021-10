QUAL. QATAR 2022 – Mozambico-Camerun 0-1, Anguissa in campo per tutti i novanta minuti

Questo pomeriggio il Camerun, dopo il successo di sabato pomeriggio per 3-1, ha giocato questa volta in trasferta contro il Mozambico. Match combattuto con occasioni da una parte e dall’altra, dove a decidere la sfida è stato a metà della ripresa Ngadeu. Il centrocampista del Napoli Frank Zambo Anguissa ha giocato tutti e novanta minuti e rientrerà in città nelle prossime 48 ore per preparare la sfida di domenica alle ore 18,00 al “Maradona” contro il Torino.

La Redazione