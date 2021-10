QUAL. QATAR 2022 – Macedonia del Nord-Germania 0-4, Elmas in campo novanta minuti e sfiora il gol

Questa sera a Skopje si è giocata la gara tra la Macedonia del Nord e la Germania e nella prima frazione sono i padroni di casa vanno vicini al vantaggio. Ad avere le occasioni è il centrocampista del Napoli Elmas che trova sulla sua strada Ter Stegen e poi la difesa tedesca. Nella ripresa i ragazzi di Flik fanno sul serio e sbloccano la gara. Havertz da pochi passi supera Dimitrievski. Poi entra in gioco Werner che con una doppietta, il primo supera il portiere della Macedonia e il secondo dalla media distanza. Nel finale arriva la rete di Musiala tiro imprendibile per l’estremo difensore di casa. Elmas ha giocato per novanta minuti, bene nel primo tempo, calato, come tutta la squadra nella ripresa.

A cura di Alessandro Sacco