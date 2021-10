QUAL. QATAR 2022 – Colombia-Brasile 0-0, Ospina super salva i “cafeteros”

Questa notte la Colombia, dopo il pareggio in Uruguay, cercava punti in casa contro il Brasile. Nella prima frazione poco da segnalare se non la mira non precisa di Paqueta e di Fred. Nella ripresa è decisivo il portiere dei “cafeteros” e del Napoli Ospina in ben due circostanze. La prima parata è su Rafinha, ma la seconda è eccezionale, dove deve fare gli straordinari su Antony dell’Ajax. Sicuro l’estremo difensore dei sudamericani anche nelle uscite. Un punto per la Colombia, grazie alla fase difensiva ma anche ad un Ospina davvero immenso.

A cura di Alessandro Sacco