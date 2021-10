Paolo Bargiggia: “Osimhen è un fattore pazzesco e i numeri dello scorso anno lo testimoniano”

Nel corso del programma di One Station Radio, “Parola a Bargiggia”, il giornalista ha analizzato il momento del Napoli e sulla questione Coppa d’Africa. “La Coppa d’Africa? Altro problema per le squadre, ma non si può toccare, in quanto l’Europa non può essere sempre di interesse principale. Non si può spostare in estate, in quanto farebbe troppo caldo, e non si può pensare ad un’altra sede perché è occasione di guadagno per il popolo africano. Osimhen? È un fattore pazzesco, talmente determinate che anche l’anno scorso, tra mille infortuni, ha fatto più gol di tanti attaccanti in Serie A. Un ragazzo fondamentale per la squadra azzurra”.

La Redazione