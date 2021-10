Ordine: “La problematica Coppa d’Africa? Milan e Napoli sono le più penalizzate”

Franco Ordine, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “I tanti giocatori che vanno via a parametro zero? I massimi organismi calcistici dovrebbero intervenire al più presto per evitare che le società falliscano a causa dei mancati introiti dovuti a questa problematica. Inoltre, tale situazione sta creando problemi anche nella valorizzazione dei vivai, dato che tanti club non ritengono vantaggioso spendere su giovani che poi vanno via a parametro zero. La soluzione proposta da Cairo mi sembra corretta: i giovani calciatori, se vogliono andare via a zero euro, devono riconoscere un contributo economico alle società che li hanno valorizzati. Raiola afferma che i fischi a Donnarumma siano colpa del Milan? Ancora una volta ha detto una sciocchezza, se si pensa che Scaroni, il presidente del Milan, ha chiesto in varie occasioni di non fischiare Gigio. Donnarumma è stato fortunato che i suoi ultimi mesi milanisti siano stati disputati a porte chiuse, altrimenti sarebbe stato subissato di fischi dal pubblico di San Siro. Le partite con Spagna e Belgio hanno dimostrato una certa fragilità emotiva di Gigio, poiché ha commesso diversi errori dimostrandosi non ancora all’altezza dei più grandi portieri europei. Gli applausi riservatigli dallo Juventus Stadium? I tifosi juventini pensano che, applaudendolo, Donnarumma decida di giocare nella Juve. La problematica Coppa d’Africa? Milan e Napoli sono le più penalizzate dalla manifestazione, sicuramente il campionato sarà falsato”.