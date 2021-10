Napoli e le big d’Europa sul bomber del Pisa Lorenzo Lucca

Il calciomercato è da sempre un tema che appassionato tutti ed è attivo 365 giorni all’anno. Anche se solo il 31 Agosto è terminato, si pensa già a come rinforzare le squadre. Il giocatore del momento è Lorenzo Lucca, bomber del Pisa e dell’Italia Under 21. Sul giocatore ex giovanili del Palermo si sono mosse in Italia: Juventus, Fiorentina, Milan, Inter e ultima il Napoli. Tutti i maggiori club hanno contatto, soprattutto quello azzurro la Sport Agency Futura, con molta costanza. In campo internazionale Lipsia e Borussia Dortmund. Tutte con uno scopo accaparrarsi l’attaccante del futuro.

Fonte: Marco Giordano calciomercato.it