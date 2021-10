Massimiliano Gallo, giornalista: “Il Napoli di Spalletti? Ho poca fiducia nell’ambiente…”

A Punto Nuovo Sport Show, Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista:

“Serve l’obbligo vaccinale per i calciatori professionisti? Sì, io adotterei la soluzione presa dalla NBA per Irving: se non ci si vaccina, non si gioca e si rinuncia allo stipendio. Bisogna avere rispetto per la volontà del singolo atleta, il quale, però, a sua volta deve essere rispettoso verso l’intero sistema sportivo. Il rendimento del Real Madrid di Ancelotti? Carletto è sempre sereno. Personalmente non l’ho mai sentito arrabbiato, nonostante ci siano racconti di sue sfuriate. Le convocazioni di Luis Enrique? Sono un attacco non tanto al Real Madrid, quanto al Barcellona. Ed alle scelte di Koeman. Dato che vengono chiamati calciatori che, nel Barça, trovano pochissimo spazio. Il Napoli di Spalletti? Ho poca fiducia nell’ambiente, ancora oggi c’è chi ritiene che la mancata qualificazione in Champions League della scorsa stagione sia stata voluta dalla società. Bisogna capire come si reagirà alle prime inevitabili difficoltà che arriveranno. Il Napoli su Lorenzo Lucca? È un calciatore forte ed emergente che potrebbe anche sostituire Osimhen, il quale, di fronte a un’offerta monstre, potrebbe anche essere ceduto”.