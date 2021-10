Koulibaly sul Mondiale ogni due anni: “Non è un’idea malvagia”

Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly è in ritiro con la sua Nazionale, il Senegal. Ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’ ipotesi, di cui si sta parlando sempre più spesso, di un campionato del Mondo da disputare ogni due anni. KK lo vede come un incentivo per le squadre africane: «E’ una cosa positiva per il numero di squadre africane. L’Africa merita di avere più squadre». In più, secondo lui, questo farebbe diminuire il numero di amichevoli: «Stavamo già giocando troppo e con questa nuova idea ci possono essere meno impegni per noi giocatori».