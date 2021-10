Gianni Improta: “Il Napoli deve stare attento alle destabilizzazioni”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianni Improta, dirigente.

“Juventus ancora in corsa per lo Scudetto? No, già la metto fuori, penso abbia più la testa per la Champions League. Sono troppe le squadre che stanno davanti a loro con un distacco considerevole. Vedo il Napoli apprezzatissimo per arrivare in fondo e mi fa piacere se il Napoli uscirà dall’Europa League, in maniera più assoluta, anche se non volontariamente. Ha lo Scudetto in mano, non lo deve perdere. Squadra competitiva, andrò controcorrente ma la penso così.

Il Napoli deve stare attento alle destabilizzazioni. Si parla di Koulibaly in chiave Premier, del contratto di Insigne. Mentalità provinciale voler uscire dall’Europa League? Mi sta bene, la mentalità provinciale come l’ho vissuta io mi ha portato a camminare sempre a testa alta. Abbiamo una squadra che vince e far divertire, perché non vogliamo pronunciare la parola Scudetto, altrimenti non ce lo fanno vincere!”.