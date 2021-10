Corbo su Insigne: “Mi è sembrato imbronciato, si deve blindare e lasciarlo tranquillo”

Queste le parole di Antonio Corbo rilasciate a radio Marte sulla questione rinnovo di Lorenzo Insigne e il futuro del capitano azzurro: “Insigne sembra imbronciato anche perché nelle ultime 4 partite non ha giocato mai una gara intera. In Nazionale ha giocato 57′ con la Spagna e gli ultimi 4′ con il Belgio. Proprio perché è stato sostituito è un tantino affannato, in questa stagione è stato tra i migliori e ha giocato partite sublimi e massacranti. Il discorso logorante sul contratto può solo nuocere, quindi firmare o tacere. Io auspico che lui possa dare il suo massimo contributo in questa stagione, bisogna blindarlo e lasciarlo tranquillo. Altrimenti diventa una trattativa sfibrante che non fa bene al giocatore. O bisogna accelerare la trattativa o rinviarla di qualche mese. Insigne ha bisogno di una condizione perfetta per incidere, a volte fa dei rientri che sono massacranti e dev’essere lasciato nella massima serenità.