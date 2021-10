Contro il Napoli il Torino ritrova la coppia Belotti-Zaza

Il quotidiano La Stampa, scrive in merito al recupero degli attaccanti del Torino Belotti e Zaza contro il Napoli al rientro dalla sosta. L’uno è appena guarito dopo un mese e mezzo, l’altro deve ancora cominciare la stagione: la vecchia guardia del Torino che ritorna. Alla ripresa del campionato – sottolinea La Stampa – i granata avranno due carte in più da giocare per ridimensionare il grande allarme che da settimane suona in un reparto offensivo ridotto al minimo, il vero problema dell’ultima frenata del Toro. Ora il peggio è passato e, per una volta, il rientro del Gallo sommato a quello dell’ex del Valencia arriva al momento giusto, visto che Sanabria è impegnato con la sua nazionale e tornerà solo alla vigilia della sfida contro il Napoli capolista in programma domenica prossima.