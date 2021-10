Ciro Ferrara sul suo maestro De Lella: “Ti sarò eternamente grato”

Riccardo De Lella, il “papà” calcistico di Ciro Ferrara e di Fabio Cannavaro, se ne è andato ieri pomeriggio, a 80 anni, lasciando dietro di sé la scia di un’epoca in cui i settori giovanili avevano un senso. Fu l’allenatore degli Allievi che vinsero lo scudetto nell’84 e nel ‘90, fu il tecnico che lanciò Ciro Ferrara, ieri commosso nel ricordarlo, («ti sarò eternamente grato, perdo una persona significativa per l’uomo che sono diventato»), fu il punto di riferimento di Fabio Cannavaro, trasformato da De Lella da centrocampista in difensore e addolorato per «la scomparsa di un Maestro vero, come ce ne sono ancora pochi, a cui sono legate le mie prime gioie con il pallone». Il Napoli ha salutato Riccardo De Lella sui social e si è «unita al dolore della famiglia per la scomparsa dello storico allenatore del settore giovanile».

Fonte: A Giordano (CdS)