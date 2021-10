CENTROCAMPO – Lobotka vede all’orizzonte di nuovo il campo

Il Napoli e la sosta, di solito sono due argomenti che non si toccano tanto facilmente, anzi spesso vanno a contrasto, ma Spalletti questa volte potrebbe aver anche gradito. Oltre Demme che sembra definitivamente ritornato dopo i minuti finali contro Cagliari e Fiorentina, in gol anche nel test contro la Primavera, c’è anche Lobotka. Il mediano slovacco si infortunò in nazionale e c’è voluto un mese e mezzo prima di recuperare quasi la condizione. Se la tabella di marcia dovesse essere rispettata non è escluso che l’ex Celta Vigo possa essere convocato contro il Torino.

Fonte: A. Giordano CdS