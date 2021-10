CENTROCAMPO – Fabian Ruiz, la variabile tattica di Spalletti

In estate sembrava che Fabian Ruiz doveva dire addio al Napoli, visto che era sul mercato, come il resto della squadra. Le mancate offerte, oppure poco soddisfacenti di De Laurentiis, hanno fatto sì che il calciatore spagnolo restasse in maglia azzurra. Spalletti con lui in campo, al fianco di Anguissa, ha potuto variare più volte il modulo, visto che Fabian Ruiz ha ricoperto più ruoli. Ha fatto la mezz’ala con Lobotka ad inizio stagione, oppure esterno e infine il regista. Insomma il tuttocampista come nel suo primo anno con Ancelotti e i risultati sono stati soddisfacenti con il primato dei partenopei.

Fonte: A. Giordano Corriere dello Sport