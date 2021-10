CENTROCAMPO – Anguissa, il “toccasana” azzurro e Demme i muscoli della mediana

Oggi alle ore 15,00 trasferta del Camerun contro la Namibia per le qualificazioni in Qatar 2022, quindi ancora Anguissa all’opera, prima di tornare da Spalletti. L’ex centrocampista di Marsiglia, Villarreal e Fulham, arrivò in maglia azzurra, con un pizzico di scetticismo, visto il prezzo e il nome che non era altisonante. In realtà è stato il toccasana del club di De Laurentiis, ha portato equilibrio e anche dinamismo, il tutto già contro la Juventus alla terza giornata. In attesa del suo ritorno, il tecnico di Certaldo ha recuperato anche Demme, calciatore che ci mette i muscoli nella mediana del Napoli e nel test con la Primavera è andato anche in gol. Spalletti insomma ha di che sorridere, tra dinamismo, equilibrio e sostanza.

Fonte: A. Giordano Corriere dello Sport