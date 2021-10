Cannavaro: “Uno Spalletti più concreto ed un Napoli che sembra un muro”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro dà il suo giudizio su Spalletti e sul Napoli: «E con la squadra al completo non teme nessuno e può davvero vincere lo scudetto. Spalletti è anche un po’ cambiato, in positivo. Nel senso che senza togliere bellezza al suo gioco, è diventato più concreto nello schierare in campo i propri uomini. E la squadra dà risposte eccellenti sul piano della solidità, sembra di sbattere contro un muro giocando contro di loro».

Per spiegare meglio il concetto fa riferimento alla gara giocata dagli azzurri a Firenze: «A Firenze ho visto una squadra capace di giocare in più modi e di leggere i momenti diversi della partita contro un avversario che almeno per un tempo ha giocato a ritmi alti. Ma quando i viola sembravano prendere il sopravvento, ecco che Fabian gioca un pallone lungo per Osimhen, che entra in area, guadagna un rigore e la partita assume un’altra piega. E comunque anche quando l’iniziativa ce l’aveva la Fiorentina, con Anguissa primo argine e Koulibaly dietro avevi la sensazione di una squadra capace di reggere qualsiasi urto. Insomma il Napoli sa giocare basso e ripartire veloce, ma ha anche giocatori che sanno saltare l’uomo e mostrano padronanza di palleggio per aprire le difese chiuse. E all’occorrenza con Koulibaly puoi tenere la linea altissima per difendere negli spazi aperti».

Insomma, forse il Napoli non è favorito per lo Scudetto, però…«però chi vorrà vincere il titolo dovrà batterli e non sarà per nulla semplice».