Bari in fuga: la squadra di De Laurentiis è quella da battere

Turno amaro per le campane in serie C. Tutte sconfitte, Turris, Juve Stabia e Paganese nei rispettivi impegni, mentre la squadra di De Laurentiis, il Bari, conferma di essere la squadra da battere quest’anno. Vantaggio dei corallini con Giannone, che buca la rete pugliese dopo appena otto minuti con una conclusione dalla distanza. Primo pari del Bari con Cheddira. Nel finale del primo tempo l’ex di turno, Leonetti, riporta avanti la squadra di Caneo. Inizio di ripresa è micidiale per la Turris: meno di un minuto e D’Errico riporta in gara il Bari. Scavone, dopo la traversa clamorosa di Botta, porta sul 3-2 il match chiuso col poker, nel finale, di Terranova.

Al Massimino a Catania, la Juve Stabia di Novellino esce a testa altissima, ma con una sconfitta che, paradossalmente, conferma la bontà dell’organico di Novellino. Sconfitta anche per la Paganese in casa. A passare è il Catanzaro, micidiale nell’uno-due che gela letteralmente la squadra di Grassadonia.

Di seguito risultati e classifica:

Risultati: Bari-Turris 4-2, Catania-Juve Stabia 3-2, Latina-Picerno 3-0, Monopoli-Campobasso 1-2, Paganese-Catanzaro 0-2, Palermo-Foggia 3-0, Potenza-Fidelis Andria 2-0, Taranto-Vibonese 0-0. Giocate Sabato: Avellino-Virtus Francavilla 1-0, ACR Messina-Monterosi Tuscia 1-3.

La classifica: Bari 20, Catanzaro 14, Palermo, Turris, Taranto, Monopoli, Virtus Francavilla 13, Foggia 12, Juve Stabia, Avellino, Paganese 11, Catania, Monterosi Tuscia 10, Latina, Picerno 8, Potenza 7, Acr Messina, Fidelis Andria 5, Vibonese 4.

Fonte: Gaetano D’ Onofrio