Vino buono, anzi pregiato: KK ha ancora una grossa quotazione di mercato

Sette giornate per capire che i 70-80 milioni dell’affare Osimhen sono già pienamente rientrati: mettere ora sul mercato il nigeriano (l’unico dei top player a non aver esposto il cartello in vendita questa estate) significa rientrare dell’investimento con il Lione in pieno. Come minimo. Ed è chiaro che ogni anno che passa fa leggermente calare il prezzo di Koulibaly: a giugno ha compiuto 30 anni il difensore ed è ovvio che se è come il vino, è anche vero che i 105 milioni rifiutati tre anni fa restano irraggiungibili. La sua quotazione è attorno ai 58 milioni di euro, pienamente ammortizzati nei bilanci i 15 milioni versati al Genk nel 2013. È importante far bene: il club deve risolvere urgentemente il dossier finanziario, da troppo tempo in cerca di una soluzione.

P. Taormina (Il Mattino)