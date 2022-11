Dopo i primi 45 minuti la Nigeria conduce per 0-2 sul campo del Central African Repubblica per 0-2. La sfida valevole per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022, vede gli eagles avanti con le reti di: Balogun e il raddoppio è dell’attaccante del Napoli Osimhen allo scadere della prima frazione sfrutta al meglio il cross dalla destra e segna in area piccola.

Factory della Comunicazione

CLICCA QUI

La Redazione