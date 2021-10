Spalletti, in attesa dei nazionali, ha una buona notizia dall’infermeria

Mister Spalletti in questi giorni sta facendo di necessità virtù, viste le assenze di ben 11 nazionali, anche se da domani potrà riavere Osimhen e i tre azzurri dell’Italia (Meret, Di Lorenzo e Insigne). Dall’infermeria, non buone le notizie per Malcuit, fermo venti giorni e terapie ancora per Ounas. Invece per Lobotka, sembra che il calvario stia per terminare. Settimana dedicata al pieno rispetto della tabella di marcia e perciò lo slovacco potrebbe essere convocato contro il Torino.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport