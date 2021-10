Si immagini adesso il valore di Fabian Ruiz e Rrahmani…

Trenta, forse quaranta milioni in più. E siamo solo all’inizio. Non era una rosa svalutata ma il mancato accesso alla Champions ha comunque abbassato le quotazioni di molti azzurri. E nonostante tutto, in pochi hanno avuto offerte di mercato. Ma adesso? Beh, iniziasse ora la sessione di mercato, provate a indovinare il valore di Rrahmani o di Fabian o anche di Lozano e Politano? Sono loro quelli che secondo il sito Transfertmarkt hanno avuto il balzo più consistente dopo i primi mesi di cura Spalletti. Ma i dati sono indicativi, ovvio che lo sono: il sito dà solo indizi, tendenze, perché valuta il difensore kosovaro appena 14 milioni. Ovvio che per meno di 25 milioni De Laurentiis non si siederebbe neppure a prendere un caffé con un potenziale interlocutore.

P. Taormina (Il Mattino)