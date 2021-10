SETTORE GIOVANILE – Sospesa per la pioggia Cosenza-Napoli Under 17

E’ stata sospesa a fine primo tempo la gara tra Cosenza e Napoli, valevole per la quinta giornata del campionato nazionale Under 17. L’abbondante pioggia caduta nel pomeriggio ha reso impraticabile il terreno di gioco del Centro Sportivo “ASD Soccer Montalto”. Al momento della decisione dell’arbitro, Sig. Alessandro Gervasi di Cosenza, di porre fine alle ostilità il risultato era fermo sullo zero a zero.

Fonte: ilcosenza.it