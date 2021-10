Roberto Mancini rimprovera: “Non chiamatela finalina!”

«Il Pallone d’Oro deve andare a Jorginho perché ha vinto tutto: se lo merita, mi sembrerebbe strano il contrario». Mancini non ha dubbi ed incorona l’ex regista del Napoli. Oggi, dopo la sconfitta con la Spagna, la “finalina” con il Belgio. Mancini sa che perdere una seconda volta contro una big non sarebbe il modo migliore per onorare il titolo di campione d’Europa. «Non dovete chiamarla finalina, ogni gara merita di essere rispettata e vinta». «Con il Belgio è una partita contro la squadra prima nel ranking da moltissimo tempo». Ci saranno almeno quattro o cinque cambi. Raspadori sarà titolare mentre Insigne dovrebbe riposare e partire dalla panchina. Spiega: «Sicuramente cambieremo diversi giocatori, credo che sia anche giusto dare possibilità ad altri giocatori e a noi serve per vedere altre soluzioni di gioco, quindi qualcosa cambieremo». Mancini, infine, scherza anche sulle indiscrezioni sui Pandora Papers. «Magari non sarò in panchina, ma a portare i soldi chissà dove».

Il Mattino