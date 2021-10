Rinnovo in stand-by con il Napoli, lo United pensa al “nuovo” Fabian

Un altro Fabian Ruiz. Sembrano lontani anche i tempi in cui guardava dalla panchina le partite della sua Nazionale. A differenza di non più di 4-5-mesi fa, ora ci si chiede perchè Luis Enrique non se ne accorga…Potenza della scintilla scaccata con l’arrivo di mister Spalletti? Probabilmente sì, fatto sta che il centrocampista spagnolo è tornato a splendere. Complice, di sicuro, anche l’arrivo in azzurro di Zambo Anguissa che ormai ha un posto stabile accanto a lui. L’ex Real Betis è stato uno dei migliori azzurri di questa prima parte di campionato. E si sa, quando un giocatore riacquista energia e vigore, riporta in auge la voglia di puntarci ancora. Nel caso specifico, però, il discorso rinnovo, relativamente a Fabian, è fermo. Ne parla anche il Corriere dello Sport. Definsice quella con il Napoli una trattativa ferma, mentre sembra che nel frattempo siano tornate a vibrare le sirene del mercato. Pare – si legge – che il Manchester United stia pensando allo spagnolo nel caso in cui si ritrovasse a dover sostituire Paul Pogba. Solo sussurri, per il momento. Con calma, poi, si vedrà.