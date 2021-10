Qual. Mondiale – Rep. Centrafricana/Nigeria 0-2, in rete Victor Osimhen

La Nazionale nigeriana aveva qualcosa da farsi perdonare ed era in cerca di riscatto dopo il ko interno ad opera della Repubblica Centrafricana. Oggi, la squadra di Gernot Rohr si è presa la rivincita nella gara che si è svolta nel nuovissimo Stade de Japoma a Douala (Camerun). Quella di oggi era la quarta giornata del Gruppo C valida per le qualificazioni a Qatar 2022. Il girone, già prima del successo odierno dei nigeriani, vedeva la squadra di Victor Osimhen in testa al raggruppamento. La gara è terminata con il punteggio di 2-0 per gli ospiti ed il gol del raddoppio è stato firmato dalla punta del Napoli.

Repubblica Centraficana – Nigeria 0-2 (29′ Balogun 45+1 Osimhen)