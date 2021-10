QATAR 2022, SENEGAL-NAMIBIA 4-1: Kalidou Koulibaly giganteggia

SENEGAL-NAMIBIA 4-1:

Le reti sono state Gueyé (10′), Diedhiou (38′) e Mané (55′) ed infine Keita Balde, all’84’, per il Senegal. La rete ospite è di Kamatuka al 77′. Il Senegal a punteggio pieno dopo tre partite. Il calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, è rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Ancora muro invalicabile per gli avversari.

SENEGAL:

Mendy E. (P), Ciss S., Diallo A., Diatta K., Diedhiou F., Gueye I., Koulibaly K., Kouyate C., Mane S., Sarr B., Sarr

NAMIBIA:

Vries V. (P), Gebhardt A., Hambira V., Hanamub R., Haoseb D., Hotto D., Kamberipa I., Kambindu E., Limbondi A., Shalulile P., Wesley K.