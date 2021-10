Per COLOMBIA-BRASILE, ecco le formazioni ufficiali per disputare la gara valevole per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022:

Colombia (4-4-2):

Ospina; Mojica, Cuesta, Mina, Medina; Diaz, Lerma, Barrios, Quintero; Falcao, Martinez.

Brasile (4-3-3):

Alisson; Alex Sandro, Eder Militao, Marquinhos, Danilo; Fred, Fabinho, Paquetà; Neymar, Gabriel Jesus, Gabigol.