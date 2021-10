NATIONS LEAGUE – Spagna-Francia 1-2, Mbappe e Lloris regalano ai “blue” la vittoria finale

Questa sera allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano si è giocata la finale di Nations League tra la Spagna e la Francia. Nella prima frazione tanto equilibrio ma un solo tiro in porta di Ferran Torres, debole e centrale, bloccato da Lloris. Nella ripresa la gara ha un altro ritmo, più alti e belle giocate. La prima è di Theo Hernandez che da pochi passi coglie la traversa. Un minuto dopo in vantaggio la Spagna, lancio di Busquets per Oryazabal che supera un incerto Upamecano e il portiere transalpino è battuto. Dopo poco però sale in cattedra Benzema, tiro a giro e nulla da fare per Unai Simon. La Francia sembra in controllo, l’occasione è con Mbappe, ma calcia debolmente da ottima posizione. L’asso del Psg però ha un’altra occasione e la sfrutta, battendo il portiere iberico con un tocco sotto la pancia. Nel finale sale in cattedra il portiere dei “blue” Lloris che si supera sui tiri di Oryazabal e su Yeremi Pino. Il trofeo va alla Francia che con i campioni e un portiere super vince la Nations League, la Spagna esce con l’onore delle armi, peccato che la gara sia finita solo ai regolamentari.

SPAGNA-FRANCIA 1-2

64′ Oyarzabal (S), 66′ Benzema (F), 80′ Mbappé (F)



SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Marcos Alonso; Gavi (75′ Koke), Busquets, Rodri (85′ Fornals); Ferran Torres (85′ Merino), Oyarzabal, Sarabia (61′ Pino). Ct. Luis Enrique



FRANCIA (3-4-3): Lloris; Koundé, Varane (43′ Upamecano), Kimpembe; Pavard (80′ Dubois), Pogba, Tchouameni, Hernandez T.; Benzema, Griezmann (92′ Veretout), Mbappé. Ct. Deschamps

Ammoniti: Pogba (F), Koundé (F), Laporte (S), Mbappé (F)

A cura di Alessandro Sacco