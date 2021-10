Nations League – Italia/Belgio: Ore 15,00 (Formazioni), Di Lorenzo in, Insigne in panca

Questo pomeriggio all’Allianz Arena di Torino, fischio d’inizio ore 15,00, l’Italia affronterà il Belgio per la finale terzo/1uarto posto. Il c.t. Mancini punterà in attacco sul tridente Berardi, Raspadori e Chiesa, Insigne in panchina. A destra, con l’infortunio di Calabria, in campo Di Lorenzo con Acerbi, Bastoni ed Emerson a completare la difesa, mentre a centrocampo riposo per Jorginho e Verratti. Per i fiamminghi, piena emergenza con le assenze dei fratelli Hazard e Lukaku, con in porta Mignolet e una difesa a tre. In caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore.

Fonte: CdS