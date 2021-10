NATIONS LEAGUE – Italia-Belgio 2-1, Di Lorenzo efficace in avanti, entra nel recupero Insigne

L’Italia di Roberto Mancini ha affrontato il Belgio per la finale terzo-quarto posto per la Nations League e la gara è subito interessante. Chiesa va vicino al gol, salva la difesa ospite. I fiamminghi però sono pericolosi con Salaemekers che al volo coglie la traversa. Rispondono gli azzurri con Raspadori, il suo tiro è salvato dalla difesa di Martinez. Nel recupero Courtois salva con i piedi su conclusione di Chiesa. Ad inizio ripresa l’Italia sblocca, tiro al volo dal limite dell’area di Barella, nulla da fare per il portiere del Belgio. Gli ospiti però non si arrendono e colgono la traversa con Batshuayi. Gli azzurri però raddoppiano con Berardi su calcio di rigore, per fallo di Castagne su Chiesa. I red devils sono sfortunati, Donnarumma si supera sul tiro di De Keatelere e poi palo scheggiato di Carrasco. Nel finale da azione di contropiede il Belgio segna con De Keatelare. Nel finale entra Insigne e poi il triplice fischio. Ottima partita in avanti di Di Lorenzo.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5, Emerson 5; Barella 6,5 (dal 70′ Cristante 5,5), Locatelli 6,5, Pellegrini 6 (dal 70′ Jorginho 5); Berardi 6, Raspadori 5,5 (dal 68′ Kean 5), Chiesa 7. Ct. Mancini 6,5

BELGIO (3-4-2-1): Courtois 6,5; Alderweireld 5,5, Denayer 5,5, Vertonghen 6; Saelemaekers 6 (dal 59’De Ketelaerae 6,5), Witsel 5, Tielemans 5 (dal 59′ De Bruyne 6,5), Castagne 5,5; Vanaken 5,5, Carrasco 6; Batshuayi 5,5. Ct. Martinez 5,5

GOL – Barella (I), Berardi (I), De Katelaere (B)

ASSIST – De Bruyne (B)

NOTE: AMMONITI – Vertonghen (B), Witsel (B) Di Lorenzo (I) ESPULSI

A cura di Alessandro Sacco