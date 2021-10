Napoli-Malcuit, i tempi di recupero del terzino francese

Il Napoli e la “maledizione” delle fasce difensive. Oltre allo sfortunato Ghoulam, ma per fortuna è tornato nella lista dei convocati con la Fiorentina, ora si aggiunge Malcuit. Il laterale francese ha subito la distorsione di primo grado del soleo destro. Per i tempi di recupero invece si parla sui 20 giorni di stop. Questo significa che salterebbe le gare contro Torino, Legia Varsavia e la trasferta contro la Roma all’Olimpico. Spalletti a questo punto, soprattutto in vista del match in Europa League, potrebbe rispolverare Juan Jesus sulla corsia mancina, vista la squalifica di Mario Rui.

Fonte: F. Mandarini CdS