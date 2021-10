Mister Spalletti: chi candidare per centrocampo e fascia sinistra?

Il nuovo assetto del centrocampo ha creato a Spalletti il problema di trovare un vice-Demme quando il tedesco si è fatto male. La coppia Anguissa e Fabian è quasi intoccabile, ma è chiaro che il rientro di Demme e Lobotka consente due alternative anche perché impensabile che possano giocarle tutte. Un altro apparentemente insostituibile è Zielinski, ma anche lui avrà bisogno di respirare e la prima alternativa di lusso è scontata: Mertens. Anche se qui il discorso è più ampio, perché il belga sogna il ritorno in attacco, come falso nove.

La fascia sinistra ha un leone alfa: è Lorenzo Insigne. Sarà pure tra quelli più sostituiti, ma per il resto la maglia da titolare è intoccabile. Chiunque dovesse giocare al suo posto, Elmas, Ounas o anche Lozano, viste le caratteristiche diverse, stravolgerebbe in qualche modo il quadro tattico. Il tridente abbonda di soluzioni, tutte affascinanti. Osimhen si è guadagnato sul campo il ruolo di insostituibile (a meno che Spalletti abbia in mente un altro Napoli), ma ora c’è Mertens (ieri mattina doppietta nell’allenamento contro la Primavera di Frustalupi) e il suo rientro aggiunge legna al fuoco e per certi versi un po’ complica le scelte di Luciano. Che ha nella mente il 4-2-3-1.

P. Taormina (Il Mattino)