Mister Spalletti: chi candidare al centro della difesa?

Al centro della difesa Rrhamani si è ritagliato uno spazio importante, ormai è insostituibile. Ovvero a Manolas, che ha pagato a caro prezzo l’errore con la Juventus, resta un ruolo marginale. Koulibaly difficilmente verrà sacrificato sull’altare del turnover: dovrà essere lui ad alzare bandiera bianca. Sulla fascia sinistra, Ghoulam è ormai pronto e potrà essere un’alternativa validissima a Mario Rui in campionato. Non in Europa, perché è fuori dalla lista Uefa e quindi con il Legia da quel lato Spalletti dovrà affidarsi alla fantasia. Anche perché Malcuit è ko per almeno due settimane visto che ieri si è fatto male. A destra Di Lorenzo è titolare indiscusso del ruolo, con due possibili alter ego: uno è Zanoli, l’altro è per l’appunto Malcuit. Da qualche parte, poi, dovrà essere provato Juan Jesus.

P. Taormina (IL Mattino)