Mister Luciano Spalletti ha risvegliato Napoli

Anche la squadra e i singoli. Fabian in testa, sì: partite da leader, con tanto sacrificio e tanta corsa; 2 gol e altrettanti assist (uno in Europa League); e poi il primato del campionato in due aspetti della categoria passaggi. Ovvero: nessuno come lui sia in termini di passaggi effettuati, 526 in totale; sia in termini di passaggi riusciti, a quota 93 percento. Il signor Luciano e il sistema di gioco cucito ad arte come un vestito sartoriale sulle caratteristiche degli uomini gli hanno restituito verve e sicurezze, ma una parte decisiva sta recitando anche Anguissa: la presenza di Frank, cioè la sua portata in fase difensiva, hanno regalato libertà e copertura. Ancora scoperto, invece, il futuro: il fronte rinnovo è fermo, chiuso da un bel po’, e nel frattempo dopo un periodo di assoluto silenzio sono tornate a vibrare le sirene del mercato. Inglesi: pare che il Manchester United stia pensando a Fabian per sostituire Pogba. Dicono, sussurrano, si vedrà. Con calma.

Fonte: CdS