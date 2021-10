Mertens, l’acquisto di Spalletti con all’orizzonte l’opzione del rinnovo

Ieri mattina il Napoli ha giocato il test amichevole contro la Primavera di Frustalupi e per la cronaca ha vinto per 4-0 la prima squadra. Le reti sono state di Politano, Demme e doppietta di Mertens. Il belga potrebbe essere, insieme al centrocampista tedesco e Ghoulam, gli acquisti in più per mister Spalletti. Il record-man in zona gol, 131 reti per l’esattezza, può essere l’arma in più, non solo per l’immediato, ma anche un valido sostituto assieme a Petagna quando Osimhen andrà a giocare la Coppa d’Africa. Sulla questione rinnovo, argomento da non sottovalutare, Mertens gli scadrà nel 2022, ha l’opzione per il terzo anno, ma qui saranno in gioco diversi fattori, compreso il rendimento. Il belga sta scaldando i motori e non vede l’ora di dire la sua in zona gol per la gioia anche dei tifosi.

Fonte: Fulvio Padulano CdS