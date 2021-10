Mercato – Anche per il “piccolo” Mario Rui c’è stato un incremento del valore di giugno

Pazientemente Giuntoli ha atteso l’offerta per Fabian, ma poco o nulla si è mosso: colpa della pandemia, ma fino a un certo punto perché poi i soldi sono spuntati. Ora il suo rendimento costante dello spagnolo non lo farà passare inosservato: è stato pagato 30 milioni di euro, la sua clausola rescissoria, e ora ce ne vogliono altrettanti. Merito di Spalletti perché con Gattuso non ha mai fatto scintille. E perché no Mario Rui? Sta dimostrando che, ritrovata la fiducia, è un terzino sinistro che può dare il suo apporto di qualità e quantità. Anche lui ha un valore tornato a crescere: ora – dice il solito sito – la sua quotazione è di 8 milioni di euro. Ce ne volevano 5 a fine giugno. E nessuno bussò alla porta.