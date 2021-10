Il nuovo Fabian Ruiz, ha stregato tutti, tranne Luis Enrique

In estate doveva essere il pezzo pregiato del mercato del Napoli, ma le troppe panchine con la Spagna, hanno bloccato qualsiasi operazione di cessione. Fabian Ruiz, dall’arrivo di Spalletti in panchina, ma anche di Anguissa a centrocampo, è tornato il tuttocampista del primo anno. Non solo la tecnica, ma quella non è mai mancata, ma anche copertura e fase d’impostazione. Insomma il giocatore ex Betis ha ritrovato se stesso per la gioia anche dei tifosi e del tecnico di Certaldo. L’unico al momento che non è rimasto stregato dai suoi colpi è il c.t. della Spagna Luis Enrique, ma in questo caso c’è una spiegazione tattica, visto che la “roja” ama palleggiare in mezzo al campo e questo il buon Fabian in passato ha sofferto molto. In futuro si vedrà, senza contare che piace al Manchester United, inserito nella sua lista e il rinnovo con il Napoli tarda ad arrivare.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport