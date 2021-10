I conti azzurri – Il Napoli non ha alternative se non l’autofinanziamento

Autofinanziamento ovvero ricorrere alla meno sofisticata delle operazioni finanziarie, con il proprietario che deve aprire il portafoglio. Cedere i pezzi pregiati resta una delle piste: ma se il Napoli va avanti così, sarà tutta la rosa a far gola. Anche Lozano, per esempio, a lungo oggetto del mistero, sta ritrovando una sua collocazione. Era crollato la sua valutazione dopo il suo arrivo, ora lentamente sta risalendo. Insomma, anche il messicano è sulla via della personale riabilitazione. Non è un lavoro di poco conto, con Zielinski, Elmas e Ounas che pure sono pedine che stanno tornando a essere d’oro. Per il Napoli non è solo una soddisfazione: i conti fanno sistemati anche così, con le cessioni dei big. E più big ci sono, meglio è. P. Taormina (Il Mattino)