Gioco delle coppie per Spalletti – Ballottagio porta e fascia destra

Meret e Ospina

sono praticamente sullo stesso piano. L’infortunio dell’italiano ha facilitato il ritorno in auge del colombiano dopo che in estate le gerarchie erano state definite in base all’età e alla prospettive. Ospina era un vice per modo di dire, nel senso che un suo rientro tra i pali era nella logica delle cose. Contro il Torino il titolare tornerà ad essere Meret anche perché Ospina rientrerà dalla Colombia col solito viaggio da incubo. Ma stavolta potrà recuperare.

Spalletti ha nella mente il 4-2-3-1. Senza dimenticare Politano e Lozano, una delle staffette di più alto livello. C’è dunque un altro Napoli, e che Napoli, che farà di tutto per farsi trovare pronto quando ce ne sarà il bisogno. Spalletti sorride: quanti allenatori, in Italia, hanno tutto questo ben di dio? P. Taormina (Il Mattino)